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Сестра Роналду резко ответила на шутку Ван Дейка

Сестра Роналду резко ответила на шутку Ван Дейка
18:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Катя Авейру осталась недовольна комментарием Вирджила об отсутствии КриРо на церемонии награждения Золотого мяча.

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду, отреагировала на комментарий Вирджила ван Дейка, который подшутил по поводу отсутствия португальца на церемонии награждения Золотого мяча-2019.

Перед мероприятием голландский защитник заявил, что Роналду не был конкурентом для него и Месси, что явно не понравилось сестре португальца. Катя в своем Instagram оставила длинное сообщение Вирджилу, в котором раскритиковала его и подчеркнула достижения своего брата.

"Люди живут за пределами реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не получит эту награду, несмотря на важные титулы, командные и личные, но это уже другой разговор. 

Дорогой Вирджил, ты впервые пришел туда, где Криштиану был уже тысячу раз. Он трижды выигрывал чемпионат Англии, где ты играешь уже много лет и все еще не смог завоевать чемпионство. Криштиану был лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Англии, где ты играешь. Тогда он был моложе тебя.

После этого Криштиану переходил в чемпионаты других стран и стал лучшим игроком в истории Реала. Вирджил, тебе знакомо название команды Реал Мадрид? Да, эта команда тебя обыграла в финале Лиги чемпионов, а Криштиану выиграл свой пятый кубок. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций.

Лионель Месси - обладатель Золотого мяча

Вирджил, ты провел лучший год в своей карьере. Но даже за этот год Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Классно, да? Выиграй еще парочку трофеев, а потом, может быть, ты сможешь сесть за один стол с Криштиану. Для меня он по прежнему остается лучшим в мире", - написала Катя Авейру.

Стоит отметить, обладателем Золотого мяча-2019 стал Лионель Месси. Эта награда стала для аргентинца рекордной шестой в карьере.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Золотой мяч, ФК Реал Мадрид.
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