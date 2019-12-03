Суркис: Динамо было уставшим с Мальме

Новости спорта:Президент столичного клуба – о последних матчах команды.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в эфире программы Футбольный формат высказался о результатах команды в последних матчах. По словам функционера, игрокам сейчас не хватает физической подготовки.

Сейчас у ребят два дня выходных, отдохнут. Фундамент физической готовности летом, уверен, был нарушен. Заранее знаем, что играем через два дня на третий основной осенний цикл.

Допустим, во втором тайме с «Мальме» команда была явно уставшей. Не могла делать то, что она могла. В первом тайме показала, что может, а во втором – остановилась. У меня объяснений этому нет.

Выиграли у «Олимпика», неделя подготовки, потом опять играем через три на четвертый и через два на третий. Команда будет отдыхать. Надеюсь, зимой будет заложена функциональная готовность команды, которая позволит на протяжении оставшегося сезона демонстрировать качественный футбол без этих ям.

С «Мальме» была случайность?

Мне сложно комментировать, это к тренерам, футболистам. Но показать великолепную игру, давно не видел такую игру в первом тайме, а во втором провалить. Любой мяч, который летел, влетал в наши ворота. Надо с этим смириться, сделать выводы и идти дальше.