"До скорой встречи": Ибрагимович заинтриговал своих фанатов

Новости спорта:Легендарный швед подтвердил переезд в Серию А.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своей следующей команде. По его словам, далее он будет выступать в итальянском клубе, который ищет новый вызов.

«До скорой встречи в Италии. Я перейду в команду, которая должна снова побеждать, обновлять свою историю и ставить перед собой новые вызовы. Только так я смогу найти нужную мотивацию, чтобы снова вас удивить», — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport со ссылкой на GQ Italia.

«Это не просто вопрос выбора для меня. В переходе есть и другие факторы, которые должны мне подходить. Даже интересы моей семьи».

Ранее сообщалось, что 38-летний швед уже согласился на переход в Милан, за который выступал ранее. Вскоре истечет срок его контракта с Лос-Анджелес Гэлакси.

Ибрагимович провел в составе россонери два сезона: с 2010 по 2012 год. За Милан он сыграл 85 матчей, в которых забил 56 голов.

За Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В минувшем сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.

В течение карьеры Златан поиграл в составе Мальме, Аяксе, Ювентуса, Интера, Милана, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.

Команда Стефано Пиоли занимает 11 место турнирной таблицы Серии А. Следующий матч в рамках чемпионата Милан проведет 8 декабря против Болоньи.