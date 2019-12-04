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Легенда Милана может сменить Анчелотти у руля Наполи

Легенда Милана может сменить Анчелотти у руля Наполи
09:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рискует быть уволенным из клуба.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рискует быть уволенным из клуба в конце текущего сезона, а если результаты будут неудовлетворительными, то он покинет свой пост еще раньше. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Основным претендентом на замену Анчелотти в Неаполе является экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо, с которым также вступили в контакт представители Фиорентины.

Calciomercato.com сообщает, что спортивный директор Партенопей Кристиано Джунтоли связывался с Гаттузо в течение последних 48 часов, чтобы обсудить еще планы на будущее.

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Наполи в нынешнем сезоне выступает не слишком убедительно, на данный момент находясь на 7 месте турнирной таблицы Серии А.

Карло Анчелотти возглавляет Наполи с прошлого года. Гаттузо с 2017 по 2019 тренировал Милан, но покинул команду в конце предыдущего сезона.

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Карло Анчелотти, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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