Подарок для Моуриньо: лидер МЮ не сыграет против Тоттенхэма

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль будет вынужден пропустить сегодняшний матч Премьер-лиги против Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.
Француз был заменен после 82 минут матча с Астон Виллой (2:2) на минувших выходных. Предполагается, что он пока не сможет играть из-за мышечного повреждения.
В нынешнем сезоне Марсьяль пропустил пять матчей манкунианцев в чемпионате из-за травмы подколенного сухожилия.
Всего в нынешнем сезоне на счету Антони 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах во всех турнирах.
Также Юнайтед не ожидает, что к матчу со Шпорами успеет восстановиться полузащитник Поль Погба.
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм сыграют сегодня в 21:30 по киевскому времени.