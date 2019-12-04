Подарок для Моуриньо: лидер МЮ не сыграет против Тоттенхэма

Новости спорта:Антони Марсьяль будет вынужден пропустить сегодняшний матч Премьер-лиги против Тоттенхэма.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль будет вынужден пропустить сегодняшний матч Премьер-лиги против Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

Француз был заменен после 82 минут матча с Астон Виллой (2:2) на минувших выходных. Предполагается, что он пока не сможет играть из-за мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне Марсьяль пропустил пять матчей манкунианцев в чемпионате из-за травмы подколенного сухожилия.

Всего в нынешнем сезоне на счету Антони 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах во всех турнирах.

Также Юнайтед не ожидает, что к матчу со Шпорами успеет восстановиться полузащитник Поль Погба.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм сыграют сегодня в 21:30 по киевскому времени.