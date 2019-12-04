Секрет успеха: что помогло Ман Сити разгромить Бернли в АПЛ (Видео)

Новости спорта:Футболисты "небесно-голубых" "зарядились" перед важнейшней победой.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Бернли со счетом 1:4 на выезде.

Победа казалось бы будничной для "горожан", но подопечные Пепа Гвардиолы до этого не смогли победить в двух матчах кряду - сначала ничья с донецким Шахтером в Лиге чемпионов, а затем ничейный результат в игре с Ньюкаслом в АПЛ.

Футболисты английской команды решили разрядить обстановку: они полностью отключили свет в раздевалке, достали стробоскопы и начали распевать песню Wonderwall от популярнейшей британской группы Oasis.

Интересно, что песня была написана фанатом и фронтменом группы Ноэлем Галлахером.