Скачать
Среда, 04.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года

Секрет успеха: что помогло Ман Сити разгромить Бернли в АПЛ (Видео)

Секрет успеха: что помогло Ман Сити разгромить Бернли в АПЛ (Видео)
09:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Футболисты "небесно-голубых" "зарядились" перед важнейшней победой.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Бернли со счетом 1:4 на выезде.

Победа казалось бы будничной для "горожан", но подопечные Пепа Гвардиолы до этого не смогли победить в двух матчах кряду - сначала ничья с донецким Шахтером в Лиге чемпионов, а затем ничейный результат в игре с Ньюкаслом в АПЛ.

Футболисты английской команды решили разрядить обстановку: они полностью отключили свет в раздевалке, достали стробоскопы и начали распевать песню Wonderwall от популярнейшей британской группы Oasis.

"Игра только начинается": Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

No lights, no problem! ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity)

Интересно, что песня была написана фанатом и фронтменом группы Ноэлем Галлахером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
03 Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
04 Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды
05 Себастьян Феттель: Хэмилтон уже пилот Феррари
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь