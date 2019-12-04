Секрет успеха: что помогло Ман Сити разгромить Бернли в АПЛ (Видео)

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Бернли со счетом 1:4 на выезде.
Победа казалось бы будничной для "горожан", но подопечные Пепа Гвардиолы до этого не смогли победить в двух матчах кряду - сначала ничья с донецким Шахтером в Лиге чемпионов, а затем ничейный результат в игре с Ньюкаслом в АПЛ.
Футболисты английской команды решили разрядить обстановку: они полностью отключили свет в раздевалке, достали стробоскопы и начали распевать песню Wonderwall от популярнейшей британской группы Oasis.
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Интересно, что песня была написана фанатом и фронтменом группы Ноэлем Галлахером.