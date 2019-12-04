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"Игра только начинается": Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ

"Игра только начинается": Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ
08:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хосеп полагает, что у его подопечных далеко еще не все потеряно.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе своей команды над Бернли со счетом 4:1 в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

"Играть тут нелегко, однако в первом тайме мы позволили им создать лишь один шанс, действовали умно и выдали отличную игру. Сейчас на табло 4:1, однако похожее было в Ньюкасле, только они смогли реализовать свои два момента, но наша игра была схожей.

Нам был необходим Габриэл Жезус. Я невероятно рад за него, он хороший боец. Хочу от него именно вот этого - агрессии в амплуа форварда. Далеко не последнюю роль играет менталитет, а в его классе сомнений нет. Он очень ценен и забил дважды сегодня.

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Родри восхитителен. Он отлично выходит из защиты в нападение. Он молодой, а его физическая форма невероятна. Испанец желает обучаться, мы всегда можем положиться на него.

Если говорить о чемпионской борьбе, то не знаю. Все говорят, мы уже выбыли из гонки, у нас никаких шансов. Мы же только думаем о себе и следующем поединке. Глупо считать, сколько нам нужно добыть победу, чтобы приблизиться. Сейчас лишь начало декабря, безумная игра только начинается. Матч за матчем", - приводит его слова ВВС.

Отметим, что у "горожан" 32 очка, когда как у лидирующего Ливерпуля - 40. Однако подопечные Юргена Клоппа сыграли на один матч меньше. Кроме того, идущий третьим Лестер также имеет 32 пункта, но также на 1 поединок меньше.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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