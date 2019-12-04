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Среда, 04.12.2019
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Шедевр Жезуса, пушка Родри: обзор матча Бернли - Ман Сити (Видео)

Шедевр Жезуса, пушка Родри: обзор матча Бернли - Ман Сити (Видео)
10:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию видео обзор поединка 15-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 15-го тура английского первенства Манчестер Сити без особых проблем одолели Бернли на выезде.

Отметим, что у "горожан" 32 очка, когда как у лидирующего Ливерпуля - 40. Однако подопечные Юргена Клоппа сыграли на один матч меньше. Кроме того, идущий третьим Лестер также имеет 32 пункта, но также на 1 поединок меньше.

Ман Сити разгромил в гостях Бернли: лучшие моменты (Фото)

Обзор матча:

Бернли – Манчестер Сити 1:4

Голы: Брэди, 89 – Габриэль Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87

Бернли: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил (Брэди, 75), Вуд (Родригес, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэль Жезус.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Бернли, Новости футбола.
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