Скачать
Среда, 04.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года

"Не можем себе позволить": Моуриньо - о трансферных целях Тоттенхэма

"Не можем себе позволить": Моуриньо - о трансферных целях Тоттенхэма
11:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шпоры отказываются от возможности приобретения талантливого полузащитника Бруну Фернандеша.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал возможность перехода в его команду португальского атакующего полузащитника Бруну Фернандеша. По словам коуча, Шпоры не могут себе позволить игрока лиссабонского Спортинга.

«Могу сказать уверенно, что Тоттенхэм не будет покупать Бруну Фернандеша. У него тот уровень и та стоимость, которые мы не можем себе позволить», — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист станет одной из целей Тоттенхэма во время зимнего трансферного окна. Шпоры также пытались приобрести игрока минувшим летом.

Шедевр Жезуса, пушка Родри: обзор матча Бернли - Ман Сити (Видео)

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел в составе Спортинга 19 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 9 результативных передач.

Шпоры находятся на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Сегодня команда Моуриньо сыграет с МЮ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
03 Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
04 Холифилд оценил перспективы Усика в хэвивейте
05 Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь