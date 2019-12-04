"Не можем себе позволить": Моуриньо - о трансферных целях Тоттенхэма

Новости спорта:Шпоры отказываются от возможности приобретения талантливого полузащитника Бруну Фернандеша.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал возможность перехода в его команду португальского атакующего полузащитника Бруну Фернандеша. По словам коуча, Шпоры не могут себе позволить игрока лиссабонского Спортинга.

«Могу сказать уверенно, что Тоттенхэм не будет покупать Бруну Фернандеша. У него тот уровень и та стоимость, которые мы не можем себе позволить», — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист станет одной из целей Тоттенхэма во время зимнего трансферного окна. Шпоры также пытались приобрести игрока минувшим летом.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел в составе Спортинга 19 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 9 результативных передач.

Шпоры находятся на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Сегодня команда Моуриньо сыграет с МЮ.