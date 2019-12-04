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Среда, 04.12.2019
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Легионер Динамо рассказал, что заставило его уважать украинцев

Легионер Динамо рассказал, что заставило его уважать украинцев
11:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Карлос де Пена вдохновляется украинцами и счастлив играть за Динамо.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена вдохновляется украинцами и счастлив играть за Динамо.

Уругваец рассказал, что знает об украинской истории и какого украинского футболиста знают в Уругвае.

"Когда я приехал в Украину, мне сразу сказали, что это – полная противоположность Уругваю. Тут другие люди, непонятный для меня язык и особый стиль жизни. Но меня это не пугало. Когда я стал частью этой страны, я увидел, насколько здесь добрые люди. Они очень гостеприимно меня приняли и в команде, и в городе. Также я уже знаю историю Украины, ведь живу тут. Много смотрю документальных фильмов и читаю. Вообще, я вдохновляюсь местными, ведь знаю, что пять лет назад этот народ боролся за свои права. Я смотрел документальный фильм от Netflix "Зима в огне" - это заставило меня очень уважать украинцев", - сказал Де Пена в интервью Best.ua.

У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)

Футболист также отметил, что в Уругвае говорят о Динамо.

"Динамо - известный на весь мир клуб. Даже в Уругвае люди разговаривают про Украину и Динамо. Для меня честь играть за эту команду, которая уже столько лет выступает в европейских турнирах и имеет столько чудесных футболистов. Если говорить об украинском футболисте, которого знают везде, то это Андрей Шевченко. Но в истории Динамо было невероятное количество талантливых и известных футболистов", - сказал уругваец.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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