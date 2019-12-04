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Среда, 04.12.2019
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Заслужил: Ювентус намерен продлить контракт с Дибалой

Заслужил: Ювентус намерен продлить контракт с Дибалой
12:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство Ювентуса готов продлить контракт с аргентинским нападающим команды Пауло Дибалой.

Руководство Ювентуса готов продлить контракт с аргентинским нападающим команды Пауло Дибалой, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Форвард может остаться в Турине до 2024 года по новому соглашению, а его зарплата повысится до 9 миллионов евро в год без учета бонусов.

Летом Дибала был близок к уходу из Ювентуса, однако остался в Турине. Аргентинцем интересовались Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

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В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел 17 матчей за Ювентус, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.

Ювентус находится на 2 месте турнирной таблицы Серии А, отставая от лидирующего Интера лишь на очко. В следующей игре бьянконери сыграют 7 декабря против Лацио.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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