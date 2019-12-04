Ассистент Шевченко: Для Украины нет разницы, кто попадет из четвертой корзины

Новости спорта:Помощник Андрея Шевченко – о результатах жеребьевки Евро-2020.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера поделился мнением о результатах жеребьевки финальной стадии Евро-2020.

«Не имеет никакого значения, кто попадет к нам из четвертой корзины. Так же было с Голландией и Австрией. Для тренерского штаба это не важно, ведь мы просто пытаемся максимально хорошо подготовить свою команду.

Да, нам удалось обыграть Португалию, хотя это действующий чемпион Европы с кучей звезд. Мне кажется, плохо, что в первом туре играем с Голландией на их территории. С другой стороны, если победим, это придаст нам смелости и уверенности.

Формат такого краткого турнира заставляет в каждом матче отдавать все силы, которые имеешь и играть с максимальной концентрацией», – сказал Мальдера.

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.