"Не перестаю удивляться": Зинченко рассказал о своем восстановлении

Новости спорта:Александр Зинченко недавно оправился после травмы и рассказал, как проходит восстановление в стане "горожан".

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко недавно оправился после травмы и рассказал, как проходит восстановление в стане "горожан".

"Никогда не перестаю удивляться и чувствовать, что такое действительно большой клуб. А большой клуб – это всегда мелочи. Могу привести кучу примеров тех моментов, которых в других клубах никогда не было и не будет.

Здесь тебе остается только играть в футбол, остальное все за тебя сделают. У тебя любая проблема, любой бытовой вопрос – зашел в офис, все для тебя сделали. За этим всем следят.

Ты травмированный игрок – у тебя расписана каждая минута. Тебе остается просто сесть в машину и приехать на базу, все за тебя и для тебя сделают.

Это как империя футбола. Много интересных моментов. Почти каждый день ты что-то новое слышишь, видишь, и думаешь: "Вау, это действительно топ-уровень", - рассказал Александр.