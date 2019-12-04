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Среда, 04.12.2019
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Определен лучший тренер УПЛ в ноябре

Определен лучший тренер УПЛ в ноябре
14:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Испанец Висенте Гомес в гонке за награду опередил трех кандидатов.

Главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес стал лучшим тренером прошлого месяца в чемпионате Украины.

За испанского специалиста проголосовали 37% человек, тогда как Руслан Костышин из Колоса набрал 22%. Третье и четвертое место заняли Владимир Шаран (Александрия) - 22% и Луиш Каштру (Шахтер) - 19%.

Отметим, что в ноябре команда Висенте сыграла три поединка, в которых заработала 7 очков: 2 победы и ничья. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Напомним, что в последнем матче Олимпик уступил Динамо со счетом 1:3.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Висенте Гомес.
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