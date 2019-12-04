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"Было больно": Месси рассказал, когда перестал быть "особенным"

"Было больно": Месси рассказал, когда перестал быть "особенным"
14:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал о важности получения шестого Золотого мяча.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси высказался касательно шестого для себя Золотого мяча, а также высказался касательно соревнования с нападающим туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Конечно, мне нравилось, что я один, у кого пять таких призов. Когда Роналду сравнялся по количеству со мной, то да, это было больно, я больше не был единственным. Однако в то время Криштаину заслуженно получил свои награды, и я не мог сыграть лучше.

Мне понятно, почему Криштиану не смог завоевать награду в этот раз. Никто из нас не выиграл Лигу чемпионов, а этот турнир дает больше шансов для получения Золотого мяча.

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В тот момент, когда Роналду выигрывал трофей, он проводил невероятные сезоны и побеждал в Лиге чемпионов. Это было главным", - цитирует аргентинца Marca.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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