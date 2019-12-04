Скачать
Среда, 04.12.2019
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Гвардиола опозорился на пресс-конференции (Видео)
Гвардиола опозорился на пресс-конференции (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)

Президент УЕФА: VAR – это бардак, но пути назад нет

Президент УЕФА: VAR – это бардак, но пути назад нет
15:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александр Чеферин поделился своим мнением по поводу результатов введения системы VAR.

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился своим мнением по поводу результатов введения системы VAR:

«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле и 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определённому эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

"Было больно": Месси рассказал, когда перестал быть "особенным"

Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Новости футбола, Александр Чеферин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
03 У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
04 Холифилд оценил перспективы Усика в хэвивейте
05 Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь