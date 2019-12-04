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СМИ: Украина отказалась от товарищеского матча с Ирландией перед Евро-2020

СМИ: Украина отказалась от товарищеского матча с Ирландией перед Евро-2020
16:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Андрей Шевченко и его штаб запросили один из двух вариантов: сборную Уэльса или Венгрии.

Как стало известно Sport Arena, тренерский штаб национальной сборной Украины отказался от варианта проведения товарищеского матча со сборной Ирландии в Дублине 2 июня.

Украина и Ирландия вели переговоры о спарринге перед Евро-2020, однако штаб сборной Украины хочет другого соперника на 2 июня. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его штаб запросили один из двух вариантов: сборную Уэльса или Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может провести спарринг с Ирландией в Дублине 2 июня. Что касается второго спарринга перед Евро-2020, то он должен состояться 7 июня. Имя второго соперника также пока остается неизвестным.

Сине-желтые уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко сыграет 27 марта, с Польшей — 30 или 31 марта. Оба поединка будут выездными. 

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В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет известен в следующем году. Им может стать сборная Румынии, если окажется сильнейшей в пути А. В другом случае Украина сыграет с победителем пути D, где встретятся между собой в полуфиналах Грузия и Беларусь, а также Северная Македония и Косово.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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