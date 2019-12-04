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Кубок Америки-2020: состав групп

Кубок Америки-2020: состав групп
17:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:КОНМЕБОЛ объявила состав групп Кубка Америки 2020 года.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в своём "твиттере" объявила состав групп Кубка Америки 2020 года.

Так, в группе A будут выступать сборные Аргентины, Уругвая, Чили, Боливии, Парагвая и Австралии. В группе B сыграют национальные команды Колумбии, Бразилии, Перу, Эквадора, Венесуэлы и Катара. Матчи группы A будут проходить в Аргентине, группы B — в Колумбии. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

Кубок Америки 2020 года будет проходить с 12 июня по 12 июля. Турнир будут принимать пять аргентинских городов (Авельянеда, Кордова, Мендоса, Буэнос-Айрес и Сантьяго-дель-Эстеро) и четыре колумбийских (Барранкилья, Медельин, Богота и Кали).

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Напомним, действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии.

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Футбол, Кубок Америки, Новости футбола, Кубок Америки-2020.
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