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ЧМ-2022 в Катаре: утверждена новая схема европейского отбора на Мундиаль

ЧМ-2022 в Катаре: утверждена новая схема европейского отбора на Мундиаль
18:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:13 лучших команд Старого Света сыграют на чемпионате мира в Катаре.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил схему отбора к чемпионату мира-2022.

Европейская квалификация будет складываться из двух этапов, по итогам которых 13 команд подадут на ЧМ:

- на первом этапе 10 победителей отборочных групп (пять групп по шесть сборных и пять – по пять, всего 55 команд-участниц) будут квалифицированы на чемпионат мира напрямую.

- на втором этапе отберутся еще 3 команды – к десяти командам, которые займут вторые места в отборочных группах, добавятся две лучшие команды Лиги Наций (из всех, не занявших первые и вторые места в отборочных группах), эти 12 сборных и определят в двух стадиях плей-офф (полуфиналы и финалы) еще трех участников чемпионата мира.

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Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Квоты конфедераций останутся на прежнем уровне: Африка, КАФ – 5, Азия, АФК – 4.5 (без учета принимающей страны), Европа, УЕФА – 13, Северная и Центральная Америка, КОНКАКАФ – 3.5, Австралия и Океания, ОФК – 0.5, Южная Америка, КОНМЕБОЛ – 4.5.

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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, ЧМ-2022.
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