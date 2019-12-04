Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020

Новости спорта:Команда Андрея Шевченко опережает в рейтинге трансферной стоимости игроков только Чехию и Финляндию.

Сборная Украины попала в тройку худших команд Евро-2020 по трансферной стоимости состава.

Авторитетный портал Тransfermarkt утверждает, что по данному показателю команда Андрея Шевченко опережает только Чехию и Финляндию, расположившись на 18-м месте. Совокупная стоимость футболистов сборной Украины составляет 125,20 миллионов евро, самые дорогие игроки – Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн евро).

На ЧЕ-2020 Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (625 млн евро) и Австрией (276,55 млн евро), которые занимают 8-ю и 11-ю строчки соответственно. Самый дорогой игрок у голландцев – Вирджил ван Дейк (100 млн евро), у австрийцев – Давид Алаба (55 млн евро).

Совокупная стоимость игроков 20-ти известных команд-участниц Евро-2020