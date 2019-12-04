Хацкевич может возглавить команду Милевского

Новости спорта:В шорт-лист клуба входит и бывший тренер Черноморца.

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич входит в список претендентов на пост главного тренера брестского Динамо. Об этом сообщает белорусское издание Прессбол.

По информации источника, Контракт нынешнего наставника брестчан Марцела Лички оформлен заключен по системе "1+1", и клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом.

Также на данную должность претендует бывший тренер Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб, который занимает должность тренера казахстанского Атырау.

Стоит отметить, что Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо в августе 2019 года. На его место пришел Алексей Михайличенко.