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Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников

Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
21:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сборная Украины попала в третью корзину.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лига наций-2020/21. Сама жеребьевка пройдет 3-го марта 2020 года, а пока стали известны корзины и потенциальные соперники.

Сборная Украины выступает в Лиге A и попала в третью корзину. По итогам жеребьевки наша команда получит по одному сопернику из остальных корзин.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

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В итоге Украина рискует попасть в очень непростую, но интересную группу. Матчи будут проходить с сентября по ноябрь 2020 года.

Один победитель каждой группы выйдет в финальную часть соревнования, которая пройдет летом 2021 года. Команды, которые займут последние места в своих квартетах, вылетают в Лигу B.

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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Новости футбола, Лига Наций УЕФА.
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