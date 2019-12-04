Новости спорта:Полузащитник Ювентуса Сами Хедира пропустит около трех месяцев.

Хавбек Ювентуса Сами Хедира перенес операцию по артроскопической очистке хрящей в левом колене. Операция была проведена в Аугсбурге, сообщает официальный сайт Юве.

Операция, которую провел доктор Ульрих Бениш, прошла успешно. Футболист сразу же смог приступить к восстановлению. Ориентировочный срок реабилитации – три месяца.

32-летний Хедира в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах за "старую синьору" во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Ювентус после 14 туров Серии А идет на втором месте с 36 очками, отставая на один пункт от Интера. Следующую игру "бьянконери" проведут против Лацио седьмого декабря.