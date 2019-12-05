"Он остается": украинский форвард продолжит карьеру в минском Динамо

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09:21 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Минск

Новости спорта:Украинский форвард Дмитрий Билоног продлил контракт с Динамо Минск

Украинский форвард Дмитрий Билоног продлил контракт с Динамо Минск, сообщает официальный сайт клуба. Детали нового соглашения не разглашаются.

Билоног присоединился к Динамо в апреле нынешнего года, подписав контракт до конца 2019 года. В Украине вингер выступал за Шахтер-3, кропивницкую Зирку и Олимпик.

В 2019 году Билоног провел 28 матчей за Динамо, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами. 23-летний полузащитник стал вторым бомбардиром команды в сезоне.

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Динамо Минск по итогам сезона заняло 4-е место в турнирной таблице Высшей лиги. Золотые медали чемпионата Беларуси выиграло Динамо-Брест, в составе которого выступали украинцы Алексей Хобленко, Александр Нойок и Артем Милевский.

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Футбол, ФК Динамо (Минск), Новости футбола, Дмитрий Билоног.
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