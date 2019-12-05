Вулверхэмптон уверенно обыграл Вест Хэм Ярмоленко (Фото, Видео)

Новости спорта:Вулверхэмптон дома обыграл Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко.

В матче 15-го тура АПЛ Вулверхэмптон дома обыграл Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко — 2:0.

Молотобойцы пропустили в каждом из таймов. В первой половине встречи Дендонкер после подачи Моутинью с углового опередил Фредерикса и протолкнул мяч ногой в ворота Мартина. А во втором тайме вышедший на замену Кутроне воспользовался хитрой скидкой Нету и пробил в противоход киперу Вест Хэма.

Украинец Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте, сменив получившего травму Снодграсса, однако ничем примечательным не отметился.

Обзор матча:

Вулверхэмптон после победы поднялся на пятое место АПЛ с 23 очками в активе. Вест Хэм остался на 13 месте в таблице.

В следующем туре команда Эспириту 8 декабря на выезде сыграет против Брайтона, а Вест Хэм днем позже дома примет Арсенал.