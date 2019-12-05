Еще один ведущий исполнитель покинул Черноморец

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09:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Защитник перволигового Черноморца Дмитрий Рыжук покинул расположение команды.

Защитник перволигового Черноморца Дмитрий Рыжук покинул расположение команды. Об этом сообщил сам футболист посредством социальных сетей.

«Рад был быть частью команды», — написал 27-летний футболист в Instagram.

В текущем сезоне Рыжук сыграл в 11 матчах команды в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Черноморец расстался с защитниками Александром Голиковым и Олегом Остапенко, полузащитником Андреем Ткачуком, а также опытным форвардом Александром Ковпаком.

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Первыми одесситов покинули защитник Денис Васильев и российский нападающий Василий Павлов.

Также главный тренер Черноморца Остап Маркевич принял решение убрать из состава команды вратаря Дмитрия Безотосного, полузащитника Максима Войтиховского и нападающего Владимира Коваля.

Одесситы находятся на десятом месте турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 22 очка после 19 сыгранных туров.

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Дмитрий Рыжук, ФК Черноморец, Футбол, УПЛ, Первая Лига Украины, Новости футбола.
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