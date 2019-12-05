Условия контракта Ибрагимовича в Милане: чем пожертвует швед

Новости спорта:Златану Ибрагимовичу придется пожертвовать частью зарплаты ради перехода в Милан в январе.

Нападающему Златану Ибрагимовичу придется пожертвовать частью зарплаты ради перехода в Милан в январе, сообщает ESPN.

Россонери остаются приоритетной целью для шведского бомбардира, но стороны еще не договорились о переходе — не в последнюю очередь из-за согласования финансовых условий сделки.

По информации источников издания, представители Златана на сегодняшний день ожидают ответа Милана.

Действующий контракт Златана с Лос-Анджелес Гэлакси истекает в конце декабря нынешнего года. Ранее Ибрагимович объявил, что не будет продолжать сотрудничество с калифорнийским клубом.

В прошлом сезоне швед забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, а также отдал 8 результативных передач.

Ибрагимович выступал за Милан в период 2010-2012 годов, забив за россонери 56 голов в 85 матчах во всех соревнованиях.

На сегодняшний день подопечные Стефано Пиоли занимают 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.