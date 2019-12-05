Скачать
Четверг, 05.12.2019
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)

Условия контракта Ибрагимовича в Милане: чем пожертвует швед

Условия контракта Ибрагимовича в Милане: чем пожертвует швед
10:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Златану Ибрагимовичу придется пожертвовать частью зарплаты ради перехода в Милан в январе.

Нападающему Златану Ибрагимовичу придется пожертвовать частью зарплаты ради перехода в Милан в январе, сообщает ESPN.

Россонери остаются приоритетной целью для шведского бомбардира, но стороны еще не договорились о переходе — не в последнюю очередь из-за согласования финансовых условий сделки.

По информации источников издания, представители Златана на сегодняшний день ожидают ответа Милана.

Действующий контракт Златана с Лос-Анджелес Гэлакси истекает в конце декабря нынешнего года. Ранее Ибрагимович объявил, что не будет продолжать сотрудничество с калифорнийским клубом.

Моуринью получил травму от подката своего же игрока во время матча МЮ - Тоттенхэм (Видео)

В прошлом сезоне швед забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, а также отдал 8 результативных передач.

Ибрагимович выступал за Милан в период 2010-2012 годов, забив за россонери 56 голов в 85 матчах во всех соревнованиях.

На сегодняшний день подопечные Стефано Пиоли занимают 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
03 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
04 Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом
05 Хацкевич может возглавить команду Милевского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь