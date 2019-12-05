Моуринью получил травму от подката своего же игрока во время матча МЮ - Тоттенхэм (Видео)

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09:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Необычный эпизод произошел в матче 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью получил повреждение в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед».

На 13-й минуте футболист «Тоттенхэма» Харри Уинкс на бровке сделал жесткий подкат, в результате которого игрок «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс ударился головой об ноги главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

Напомним, в 15-м туре Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм. Бывшая команда Моуринью нанесла теперь уже его Тоттенхэму поражение 2:1.

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Манчестер Юнайтед набрал 21 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм с 20 очками опустился на 8-ю позицию.

В следующем туре 7 декабря Ман Юнайтед сыграет в дерби против Манчестер Сити. Тоттенхэм в этот же день примет Бернли.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ.
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