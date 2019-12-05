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Чигринский вернулся в общую группу АЕКа

Чигринский вернулся в общую группу АЕКа
11:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский защитник Дмитрий Чигринский вернулся к тренировочному процессу своей команды.

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вернулся к тренировочному процессу своей команды. SDNA сообщает, что центрбек уже провел тренировку в общей группе АЕКа.

Напомним, что Чигринский в середине ноября получил сотрясение мозга. Защитник пропустил две игры своей команды, в которых АЕК сыграл вничью с Арисом (1:1) и уступил ОФИ Крит (0:1).

Ожидается, что Чигринский успеет подготовиться к матчу 13-го тура чемпионата Греции по футболу против Паниониса.

В текущем сезоне на счету украинца 9 матчей и один гол. АЕК после 12 туров опустился на пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров Олимпиакоса и ПАОКа составляет десять очков.

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С АЕКом Чигринского связывает контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон. В составе греков украинец в позапрошлом сезоне стал чемпионом Греции.

Дмитрий Чигринский выступает в АЕКе с июля 2016 года. Во всех турнирах 33-летний футболист отыграл в Греции 82 матча, забив 3 мяча.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Дмитрий Чигринский.
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