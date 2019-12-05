Аталанта или Олимпик: Мораес расставил приоритеты

Новости спорта:Нападающий Жуниор Мораес также отметил, что все понимают, насколько важна игра против итальянцев.

Украинский бразилец из донецкого Шахтера Жуниор Мораес высказался касательно грядущих баталий с Олимпиком в УПЛ и с Аталантой в Лиге чемпионов.

"Мы знаем, насколько важна игра с Аталантой, но было бы очень большой ошибкой выйти на матч с Олимпиком, думая при этом о Лиге чемпионов. Ни в коем случае так не поступим. Должны полностью сконцентрироваться на обеих играх.

Нам сейчас необходим положительный результат в чемпионате, а уже потом начнем думать об Аталанте. Чувствую себя очень хорошо и готов к следующему вызову!", - приводит слова игрока клубный сайт Шахтера.

Донецкое дерби состоится в 17-м туре завтра, 6 декабря, а матч с бергамасками пройдем 11 декабря Харькове.