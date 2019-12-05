Скачать
Четверг, 05.12.2019
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

"Кардинально изменил игру": Каштру похвалил наставника Олимпика

"Кардинально изменил игру": Каштру похвалил наставника Олимпика
14:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Наставник Шахтера рассказал о подготовке Горняков в матчу против Олимпика.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру в преддверии матча 17-го тура Favbet Лиги против Олимпика отметил, что донецкий клуб провел радикальные изменения. Наставник Горняков подчеркнул, что его подопечные находятся в отличной физической форме.

«Мы подойдем к встрече с Олимпиком очень ответственно. До поединка с киевским Динамо наш будущий соперник выдал успешную пятиматчевую серию – из четырех побед и одной ничьи. Тренер Олимпика Гомес радикально изменил игру команды — так, они начинают строить комбинации уже от своих ворот и не боятся прессинга. Сейчас Олимпик хорошо сохраняет мяч, старается исключить обрезки и грубые ошибки», — цитирует слова тренера Footboom.

Аталанта или Олимпик: Мораес расставил приоритеты

«Мы хорошо готовы к этому матчу, особенно в физическом плане. Во многих последних матчах мы забивали не только в концовке, но даже и в добавленное время. Если команда плохо готова, то она не способна на подобное. В этом плане я спокоен за Шахтер».

Шахтер продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, набрав 44 очка в 16 турах. Встреча между подопечными Каштру с Олимпиком состоится завтра, 6 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
03 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
04 Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом
05 Фьюри показал, как будет избивать Уайлдера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь