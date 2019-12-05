"Кардинально изменил игру": Каштру похвалил наставника Олимпика

Новости спорта:Наставник Шахтера рассказал о подготовке Горняков в матчу против Олимпика.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру в преддверии матча 17-го тура Favbet Лиги против Олимпика отметил, что донецкий клуб провел радикальные изменения. Наставник Горняков подчеркнул, что его подопечные находятся в отличной физической форме.

«Мы подойдем к встрече с Олимпиком очень ответственно. До поединка с киевским Динамо наш будущий соперник выдал успешную пятиматчевую серию – из четырех побед и одной ничьи. Тренер Олимпика Гомес радикально изменил игру команды — так, они начинают строить комбинации уже от своих ворот и не боятся прессинга. Сейчас Олимпик хорошо сохраняет мяч, старается исключить обрезки и грубые ошибки», — цитирует слова тренера Footboom.

«Мы хорошо готовы к этому матчу, особенно в физическом плане. Во многих последних матчах мы забивали не только в концовке, но даже и в добавленное время. Если команда плохо готова, то она не способна на подобное. В этом плане я спокоен за Шахтер».

Шахтер продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, набрав 44 очка в 16 турах. Встреча между подопечными Каштру с Олимпиком состоится завтра, 6 декабря.