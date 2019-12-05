Голкипер Десны Паст получил травму

Новости спорта:Голкипер Десны Евгений Паст тренируется отдельно от команды.

Вратарь Десны Евгений Паст готовится к ближайшему матчу команды по индивидуальной программе, о чем сообщили в эфире ТК Футбол.

Паст восстанавливается после микротравмы спины, но ожидается, что в ближайшие дни голкипер сможет вернуться к занятиям в общей группе.

В нынешнем сезоне 31-летний Паст отстоял в 15 матчах Десны в рамках Премьер-лиги.

Команда Александра Рябоконя, в свою очередь, приступила к тренировкам на искусственом поле из-за снегопада в среду.

Десна занимает четвертое место в таблице Favbet Лиги и в воскресенье, 8 декабря, сыграет на выезде с Карпатами.