Матч чемпионата Франции Монако - ПСЖ перенесен на январь

Новости спорта:Центральный матч 15-го тура чемпионата Франции между Монако и ПСЖ перенесен.

Монако не сможет принять ПСЖ в рамках 15-го тура первенства Лиги 1 из-за сложных погодных условий в княжестве — сообщил официальный сайт монегасков.

Департаменты Вар и Приморские Альпы страдают от проливных дождей и наводнения, уровень опасности местные власти подняли до высшего — "красного". В связи с этим власти княжества Монако приняли решение отменить проведение всех массовых мероприятий.

При этом состояние поля на Луи II удовлетворительное, в отличие от газона Виа дель Маре в Лечче, из-за которого был перенесен матч 13-го тура Серии А Лечче — Кальяри.

Матч Монако — ПСЖ должен был начаться в 22:00 в воскресенье, 1 декабря. Теперь поединок должен состояться 15 января 2020 года, сообщается на официальном сайте "Монако".