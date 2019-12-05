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Азар пропустит Эль-Класико

Азар пропустит Эль-Класико
16:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эден Азар травмировался и пропустит ближайшие матчи чемпионата Испании.

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы, сообщает AS.

Медицинское обследование выявило у бельгийца микротрещину на месте кровоподтёка от повреждения, полученного во встрече группового этапа Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:2). Восстановление Эдена займёт от четырёх до шести недель. Таким образом, он точно не сыграет в чемпионате Испании с "Эспаньолом", "Валенсией", "Атлетиком" и "Хетафе", а также с "Барселоной".

Пропустить "класико" может также партнёр Азара – защитник Марсело. Бразилец выбыл из строя на три недели, и его участие во встрече с сине-гранатовыми под вопросом.

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Матч "Барселона" – "Реал" состоится 18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и начнётся в 21:00 (время киевское).

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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