На круги своя: Мойес возвращается в Эвертон

Новости спорта:Мойес сменит Силву на посту главного тренера Эвертона.

"Эвертон" сегодня, 5 декабря, может уволить главного тренера команды Марку Силву информирует Goal.com.

По информации источника, "Эвертон" заменит португальца бывшим главным тренером - Дэвидом Мойесом. Легенда клуба Тим Кэхилл, вероятно, придет в команду в качестве помощника менеджера.

После поражения от "Ливерпуля" давление на Марко Силву усилилось. Руководство клуба недовольно плохими результатами команды.

Напомним, "Эвертон" опустился в зону вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 14 очков. От спасительной 17-й строчки команду отделяет один балл. Следующий матч "Эвертон" проведет дома с "Челси" (7 декабря).