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Зозуля: Хотим бороться за выход в Примеру

Зозуля: Хотим бороться за выход в Примеру
16:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Альбасете Роман Зозуля поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне и оценил ее шансы на выход в Примеру.

На данный момент Альбасете занимает 9-е место в турнирной таблице Сегунды, набрав 26 очков после 18 туров.

"Думаю, все идет хорошо, отлично. Команда практически полностью изменилась, но коллектив успел сформироваться. Хотим улучшать результаты и бороться за повышение в классе. Это наша мечта.

Мы стараемся побеждать в каждом матче, пусть и с минимальным преимуществом. Главное – это результат. Надеюсь занять как можно более высокое место.

Голы для меня не главное. Я – командный игрок и борюсь за всех. Я мог бы исполнять все пенальти, чтобы забивать больше голов. Но главная задача для нас – побеждать, не имеет значения, кто забивает.

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Я мог бы играть в Примере с другим клубом, но я хочу пробиться туда с Альбасете, эта задача важнее моих личных амбиций", – рассказал Зозуля в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 16 поединков в футболке "белых", отличившись тремя голами и одним ассистом.

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