Крауч рассказал, как Салах превратился в форварда-эгоиста

Новости спорта:Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч поделился мнением о форварде мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе.

"Я считаю, что Салах был в ярости, когда узнал, что будет в запасе на матч с "Эвертоном". Он хочет быть частью команды, он снова хочет заполучить "Золотую бутсу".

Из вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего. Он не будет получать удовольствие от выступления команды, сидя на скамейке запасных. Он будет сидеть, думая, что мог бы забить несколько голов в этой игре.

Если кто-то и ушёл недовольным после матча c "Эвертоном", то это Салах. Помню, когда сборная Англии играла с Андоррой, я думал: "Выпустите же меня на поле!" — приводит слова Крауча Goal со ссылкой на Amazon Prime.

Мохамед Салах принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий сборной Египта забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.