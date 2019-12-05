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"Продать пять комбайнов": Тренер Днепра-1 прокомментировал скандальную фразу Костышина

"Продать пять комбайнов": Тренер Днепра-1 прокомментировал скандальную фразу Костышина
16:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко считает неуместными разговоры о предвзятости арбитров.

Днепр-1 в 16-м туре Премьер-лиги сыграет на выезде с Колосом. После предыдущего тура тренер ковалевцев Руслан Костышин заявил, что "президенту придется продать пять комбайнов, чтобы бороться с таким судейством", намекая на не лучшую работу арбитра в игре с Ворсклой.

"Конечно, ни мне, ни ребятам не понравился этот комментарий Руслана Костышина", — заявил главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко в комментарии официальному сайту клуба.

"Я считаю, такие заявления делать не стоит. Что касается ошибок, я тоже понимаю. Большое напряжение, команды находятся в одинаковом турнирном положении, ведется борьба за выживание. Судья такой же участник этого процесса. Ошибки допускают и футболисты, и арбитры. Не хочется говорить ничего особенного, но нужно помнить, что судья такой же живой человек, как и игроки".

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Матч Колос – Днепр-1 состоится седьмого декабря в Ковалевке, начало игры – в 17:00. Перед этим туром команды разделяет только одно очко. Днепряне идут на восьмом месте в турнирной таблице, а ковалевцы – на девятом.

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Футбол, Новости футбола, ФК Колос, Дмитрий Михайленко, Руслан Костышин, ФК Днепр-1, Колос – Днепр-1.
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