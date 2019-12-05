Динамо перед игрой с Зарей прояснило ситуацию по поводу бана болельщиков

Новости спорта:Киевский клуб подал апелляцию на решение КДК УАФ, и наказание отложено

Киевское "Динамо" на официальном сайте разъяснило ситуацию относительно решения КДК УАФ о дисквалификации стадиона на один матч и пригласило зрителей на ближайший поединок с "Зарей", который состоится 8 декабря:

"До завершения календарного года первой команде "Динамо" осталось провести три матча. Все они по своей важности и интриге схожи с финальными поединками.

Первый из них состоится в ближайшее воскресенье на "Олимпийском". Соперник – "Заря", которая сейчас демонстрирует очень качественный футбол и претендует на самые высокие места в этом сезоне Favbet Лиги. На данный момент "Динамо" и "Зарю" разделяет всего два очка, команды занимают соседние места в турнирной таблице – второе и третье соответственно. Поэтому игра обещает быть крайне интригующей и интересной для зрителей. Как, в общем-то, и большинство матчей между "Динамо" и "Зарей" на протяжении последних сезонов. Напомним, в первом круге команды завершили очный поединок результативной ничьей 2:2.

Отметим, что на этот матч не влияет решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по итогам игры "Шахтер" – "Динамо" о присуждении клубу проведения одного домашнего матча без зрителей. Это решение сейчас проходит процедуру обжалования, апелляционные процессы продолжаются, а это значит, что болельщики смогут поддержать команду непосредственно на стадионе.

А значит, динамовцы ждут своего 12-го игрока в воскресенье в 17:00 на "Олимпийском"! Поддержка в таких матчах очень важна для игроков. Давайте энергией трибун поможем бело-синим завершить год положительными результатами. Ждем вас на стадионе!"