Кравец принес победу Кайсериспору в матче Кубка Турции

Новости спорта:Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец отметился голом в первом матче 1/16 финала турецкого кубка.

В первом матче 1/16 финала Кубка Турции Артем Кравец забил мяч в ворота ФК Маниса из третьего турецкого дивизиона.

Хозяева поля забили три мяча, после чего, видимо уверовали в легкую победу над соперником, который значительно уступает в классе и пропустил два. Поскольку Кравец стал автором третьего гола в ворота Манисы, то именно его точный удар стал победным для его команды.

Ответный матч Кайсериспор проведет на выезде 19 декабря.

В нынешнем сезоне Артем, третий сезон выступающий за Кайсериспор, провел лишь 84 минуты на поле в чемпионате и Кубке Турции и до сегодняшнего дня не забивал.