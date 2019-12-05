Скачать
Четверг, 05.12.2019
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Ибрагимович рассказал, как четыре года ждал, чтобы отомстить Матерацци (Видео)

Ибрагимович рассказал, как четыре года ждал, чтобы отомстить Матерацци (Видео)
17:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику "Интера" Марко Матерацци за нанесенную ему травму.

"Я выступал за „Юве“, и мы играли с "Интером". Матерацци, действуя как настоящий ассасин, нанёс мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер „Юве“ Фабио Капелло сказал: „Я заменю тебя“. Я ответил: "Нет, я продолжу игру".

Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в "Интере", "Барселоне", "Милане".

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с "Интером". Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. "Милан" повёл в счёте 1:0.

Ярмоленко получил худшую оценку в матче с Вулверхэмптоном

В одном из эпизодов второго тайма Матерации приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: "Зачем ты это сделал?" И я ответил ему: "Я ждал этого момента четыре года", — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на GQ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Видео, Марко Матерацци.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
03 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
04 Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом
05 Кличко охарактеризовал Уайлдера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь