Терри чуть не раздавил руку Ковачичу при рукопожатии (Видео)

Помощник главного тренера Астон Виллы Джон Терри угодил в курьезный инцидент после матча 15-го тура АПЛ против Челси (1:2).

Хавбек "синих" Матео Ковачич подошел к Терри, чтобы пожать ему руку. Однако экс-футболиста так сильно сжал пальцы хорвата, что тот сразу же схватился за пострадавшую ладонь, потряхивая ею.

I think Terry just broke Kovacic's hand giving him a high five pic.twitter.com/QG1rM2pp5D

— Sam (@Sam_Hamlet) December 4, 2019