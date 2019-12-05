Скачать
Четверг, 05.12.2019
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)
Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)

Терри чуть не раздавил руку Ковачичу при рукопожатии (Видео)

Терри чуть не раздавил руку Ковачичу при рукопожатии (Видео)
20:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Матео Ковачич не ожидал такого от экс-игрока Челси.

Помощник главного тренера Астон Виллы Джон Терри угодил в курьезный инцидент после матча 15-го тура АПЛ против Челси (1:2).

Хавбек "синих" Матео Ковачич подошел к Терри, чтобы пожать ему руку. Однако экс-футболиста так сильно сжал пальцы хорвата, что тот сразу же схватился за пострадавшую ладонь, потряхивая ею.

Напомним, Джон Терри играл в Челси в период с 2001 по 2017 год. В начале прошлого сезона он присоединился к тренерскому штабу Дина Смита в Астон Вилле. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джон Терри, ФК Челси, ФК Астон Вилла, Футбол, Матео Ковачич, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Ибрагимович рассказал, как четыре года ждал, чтобы отомстить Матерацци (Видео)
03 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
04 Кличко охарактеризовал Уайлдера
05 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь