"Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану

Новости спорта:Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А, где сейчас выступает Криштиану Роналду.

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее 38-летний швед заявил, что возвращается в Италию. Предполагается, что он продолжит карьеру в "Милане".

"В Италии встречусь с настоящим Роналду? Ничего подобного, есть только один Роналдо — бразилец", — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb со ссылкой на GQ.

Напомним, ранее Ибрагимович критически отозвался о переходе Роналду в "Ювентус".

Летом прошлого года португалец назвал трансфер в туринский клуб вызовом. Швед отреагировал словами, что переход в команду, которая 7 лет подряд выигрывает чемпионский титул, не является вызовом. Вызовом, по словам Златана, мог бы быть переход в "Ювентус", когда команда выступала в Серии B.