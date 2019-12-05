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"Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану

"Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
21:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Златан Ибрагимович может вернуться в Серию А, где сейчас выступает Криштиану Роналду.

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее 38-летний швед заявил, что возвращается в Италию. Предполагается, что он продолжит карьеру в "Милане".

"В Италии встречусь с настоящим Роналду? Ничего подобного, есть только один Роналдо — бразилец", — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb со ссылкой на GQ.

Напомним, ранее Ибрагимович критически отозвался о переходе Роналду в "Ювентус".

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Летом прошлого года португалец назвал трансфер в туринский клуб вызовом. Швед отреагировал словами, что переход в команду, которая 7 лет подряд выигрывает чемпионский титул, не является вызовом. Вызовом, по словам Златана, мог бы быть переход в "Ювентус", когда команда выступала в Серии B.

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Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Футбол, Роналдо, Новости футбола.
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