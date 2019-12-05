Громкое увольнение тренера в АПЛ

Новости спорта:Португалец проработал главным тренером клуба 18 месяцев.

Руководство Эвертона приняло решение уволить португальца Марку Силву с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба "ирисок".

Сппециалист покинул занимаемую должность в связи с плохими результатами команды. Клуб поблагодарил Силву за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Готовить "ирисок" к предстоящему матчу против Челси будет Данкан Фергюсон.

Напомним, что Силва руководил ливерпульским клубом с лета 2018 года. Накануне Эвертон уступил Ливерпулю в матче чемпионата Англии (2:5).

После 15 туров "ириски" впервые за 20 лет находятся в зоне вылета АПЛ, занимая 18-ю строчку.