Фонсека: Горжусь, что занял пост, который предлагали Конте

Новости спорта:Тренер Ромы Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против Интера.

Накануне матча 15-го тура чемпионата Италии против Интера тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о подготовке к поединку и состоянии его команды.

"У Интера нет слабых мест, – заявил на предматчевой пресс-конференции Фонсека. – Наш соперник начинает игру в три защитника, и хотя мы часто играем против команд, действующих по той же схеме, на этот раз все не так просто. Динамика перестроений Интера по ходу матча не дает возможности приспособиться. И так практически в каждой линии. Чтобы победить, нам понадобится не только сила и умение, но еще и кураж".

Тренер Ромы прояснил ситуацию с кадрами в своей команде: "Перотти и Мхитарян уже набрали свои боевые кондиции. А вот Клюйверт не прошел медицинские тесты и против Интера не сыграет. Сложный выбор предстоит сделать на правом фланге обороны: Спинаццола, Флоренци и Сантон находятся практически на одном уровне. Джеко тренировался в общей группе и готов играть. Но кто именно выйдет на поле — узнаете в день матча".

Под конец тренер Ромы признался, что чувствует гордость, зная, что клуб обратился к нему с предложением возглавить команду сразу после отказа нынешнего наставника Интера Антонио Конте: "Конте — великий тренер, и я горжусь, что занял пост, который предлагали ему. Это говорит о том, насколько высоко меня ценит Рома и как велика ответственность, лежащая на мне".

Матч Интер — Рома состоится в пятницу, 6 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.