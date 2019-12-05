Марсело под вопросом на матч с Барселоной

Новости спорта:Левый защитник Реала получил травму и может не сыграть против каталонцев.

Обследования показали у Марсело повреждение левой камбаловидной мышцы, сообщил официальный сайт Реала. Сроки восстановления бразильца пока неизвестны.

Скорее всего, Марсело в составе Реала заменит летний новичок Ферлан Менди.

В ближайшие две недели "сливочные" проведут матчи против Эспаньола, Брюгге, Валенсии и Барселоны.

Также главный тренер Реала Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на вингера Эдена Азара, который пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

Марсело в нынешнем сезоне сыграл в десяти матчах за Реал во всех турнирах, отметившись четырьмя ассистами.