Караваев - о матче с Зарей: Особые воспоминания и эмоции

Новости спорта:Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч УПЛ против луганской Зари.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч УПЛ против луганской Зари.

"Матч с Зарей - особенный для меня. Это команда, где я провел пять лет. Особые воспоминания и эмоции. Готовимся, как к обычной игре. Понимаем, что это сильный соперник, поскольку демонстрируют хороший футбол. Сменился тренер и заиграли совсем по-другому.

Эти ребята тактически подкованы. Они совсем по-другому действуют. В основном, много пасов в центре поля, вертикальные передачи, хорошо вскрывают зоны. Плюс сильные фланги. Мы все это разберем и будем знать, как играть против них. Вот есть два дня еще, будем изучать.

Сами понимаем, что за соперник. Плюс тренера нам рассказывают, есть теоретические занятия.

Мотивация есть всегда. Матчей еще много. В первую очередь мы смотрим на свою игру, а как сложится – увидим. Конечно, мотивация есть, стремимся выигрывать каждый матч и не смотреть, что у нас за спиной

Это супер, что будут болельщики! Потому что это всегда дополнительный заряд эмоций и стимул. Хочу только сказать спасибо, что они приходят нас поддерживать, даже когда холодно на улице", - сказал Караваев пресс-службе киевлян.