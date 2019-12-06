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Караваев - о матче с Зарей: Особые воспоминания и эмоции

Караваев - о матче с Зарей: Особые воспоминания и эмоции
08:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч УПЛ против луганской Зари.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч УПЛ против луганской Зари.

"Матч с Зарей - особенный для меня. Это команда, где я провел пять лет. Особые воспоминания и эмоции. Готовимся, как к обычной игре. Понимаем, что это сильный соперник, поскольку демонстрируют хороший футбол. Сменился тренер и заиграли совсем по-другому.

Эти ребята тактически подкованы. Они совсем по-другому действуют. В основном, много пасов в центре поля, вертикальные передачи, хорошо вскрывают зоны. Плюс сильные фланги. Мы все это разберем и будем знать, как играть против них. Вот есть два дня еще, будем изучать.

Сами понимаем, что за соперник. Плюс тренера нам рассказывают, есть теоретические занятия.

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Мотивация есть всегда. Матчей еще много. В первую очередь мы смотрим на свою игру, а как сложится – увидим. Конечно, мотивация есть, стремимся выигрывать каждый матч и не смотреть, что у нас за спиной

Это супер, что будут болельщики! Потому что это всегда дополнительный заряд эмоций и стимул. Хочу только сказать спасибо, что они приходят нас поддерживать, даже когда холодно на улице", - сказал Караваев пресс-службе киевлян.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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