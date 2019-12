Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси на тренировке клуба заставил своих партнеров удивиться и похлопать.

Аргентинец забил красивый гол Марк-Андре тер Штегену. Легко убрав двух защитников Лео черпачком "положил" мяч в девятку ворот.

Leo #Messi is the paradigm of Heisenberg's uncertainty principle — you can never know both exactly where