Арсенал провалил первый матч под руководством Юнгберга (Фото)

Новости спорта:В заключительном матче 15-го тура АПЛ Арсенал дома проиграл Брайтону.

В заключительном матче 15-го тура АПЛ Арсенал дома проиграл Брайтону со счетом 1:2.

Гости вышли вперед в концовке первого тайма усилиями Адама Уэбстера. Канониры отыгрались после перерыва. Точный удар на счету Александра Ляказетта.

На 80-й минуте Нил Мопе вернул преимущество Брайтону. Арсенал отыграться во второй раз не сумел.

Канониры не могут победить уже в седьмом подряд матче чемпионата Англии. В последний раз Арсенал побеждал еще 6 октября в поединке с Борнмутом (1:0).

На прошлой неделе руководство лондонского клуба уволило с поста главного тренера команды Унаи Эмери. Сейчас командой руководит Фредди Юнгберг.

Арсенал с 19 очками остается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Брайтон с 18 очками поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре 9 декабря Арсенал на выезде сыграет против Веси Хэма. Брайтон 8 декабря дома примет Вулверхэмптон.