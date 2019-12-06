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Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера

Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без тренера
09:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ван Вондерен подал в отставку сразу же после результатов жеребьевки Евро-2020.

Ассистент наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана Кис ван Вондерен подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Отмечается, что специалист, который вошел в состав команды в марте 2018 года, принял соответствующее решение сразу после результатов жеребьевки Евро-2020. Он считает, что не сможет полностью реализовать свой тренерский потенциал на посту ассистента.

Куман уже прокомментировал отставку своего подопечного.

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"Конечно, очень жаль терять такого тренера. Кис сделал хороший вклад в наш результат. Но если он сам говорит, что не полностью доволен своей ролью, то это его собственный выбор. Следующий наш сбор состоится в марте следующего года. Поэтому у моей команды есть достаточно времени, чтобы найти замену Вондерену", - заявил главный тренер.

Напомним. сборная Нидерландов будет первым соперником команды Украины на Евро-2020.

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Сборная Нидерландов, Футбол, Новости футбола, Кис ван Вондерен.
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